Манчини вызвал в сборную Италии 36-летнего Квальяреллу

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини огласил список футболистов, которые вызваны в расположение национальной команды на тренировочный сбор, который пройдёт с 4 по 5 февраля, сообщается на официальной странице сборной Италии в «Твиттере».



В список, состоящий из 32 игроков, попал 36-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла. Итальянский форвард выступал в составе национальной команды страны с 2007 по 2010 год. 21 мая 2018 года Квальярелла принял участие в прощальном матче Андреа Пирло за сборную Италии.



В нынешнем сезоне Квальярелла принял участие в 20 матчах за «Сампдорию» в итальянской Серии А, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. На данный момент итальянский нападающий занимает первое место в списке бомбардиров чемпионата Италии.