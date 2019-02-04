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«Динамо» сыграло вничью с ташкентским «Локомотивом» в товарищеском матче

«Динамо» сыграло вничью с ташкентским «Локомотивом» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ

В товарищеском матче московское «Динамо» сыграло вничью с ташкентским «Локомотивом». Встреча команд завершилась со счётом 1:1.

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий московской команды Евгений Марков. На 61-й минуте полузащитник ташкентского «Локомотива» Авазбек Уласмалиев отправил в ворота «Динамо» ответный мяч.

Напомним, ранее ташкентский «Локомотив» провёл матч с московским «Спартаком». Подопечные Олега Кононова одержали победу над соперником с разгромным счётом (5:2).

В 17 турах московское «Динамо» набрало 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 34 очка в 17 матчах.

Товарищеские матчи (клубы)
04 февраля 2019, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
1:1
Локомотив Тш
Ташкент, Узбекистан
1:0 – Марков – 5, 1:1 – Уласмалиев – 61
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