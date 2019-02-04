«Динамо» сыграло вничью с ташкентским «Локомотивом» в товарищеском матче

В товарищеском матче московское «Динамо» сыграло вничью с ташкентским «Локомотивом». Встреча команд завершилась со счётом 1:1.



На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий московской команды Евгений Марков. На 61-й минуте полузащитник ташкентского «Локомотива» Авазбек Уласмалиев отправил в ворота «Динамо» ответный мяч.



Напомним, ранее ташкентский «Локомотив» провёл матч с московским «Спартаком». Подопечные Олега Кононова одержали победу над соперником с разгромным счётом (5:2).



В 17 турах московское «Динамо» набрало 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 34 очка в 17 матчах.