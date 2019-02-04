«Кальяри» — «Аталанта»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 4 февраля, на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри состоится матч 22-го тура итальянской Серии А. Встретятся «Кальяри» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Ассистентами главного судьи выступят Альфонсо Марраццо и Стефано Дель Джоване. Резервным рефери на матч назначен Валерио Марини.



«Аталанта» набрала 32 очка в 21 матче и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кальяри» (21) располагается на 15-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», в активе которого 60 очков в 22 матчах.



Прямая видеотрансляция матча «Кальяри» — «Аталанта» на «Чемпионате»