«Наполи» отказал «Ливерпулю» в продаже Инсинье за € 70 млн

«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Наполи» Лоренцо Инсинье, сообщает La Repubblica.

По данным источника, английский клуб предложил за футболиста € 70 млн, но получил отказ. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не намерен рассматривать предложения, которые будут меньше € 150 млн.

27-летний Инсинье является воспитанником «Наполи» и выступает за основной состав с 2010 года. В нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Также на его счету три мяча в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Контракт форварда с неаполитанским клубом действует до лета 2022 года.