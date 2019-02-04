Фернандо: 11 матчей играл травмированным, половину из них — на уколах

Полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо рассказал, как выступал полгода с травмой.



«Травму получил ещё осенью, в игре с ЦСКА. А времени восстановиться не было. Играть хотелось. Вот и играл через боль. Понятно, приятного мало. Но я тянул до последнего. Попросил замену только в игре с «Локомотивом», потому что реально уже не мог терпеть боль. Я не из тех, кто, как только где-то чуть кольнуло, сразу жалуется и уходит с поля или пропускает тренировку.

Сейчас все почти в порядке. Спокойно восстанавливаюсь, динамика положительная. Скоро буду играть — надеюсь, без боли. Поймите, я очень люблю играть… Играл, пока мог хоть как-то. Подсчитал, что 11 матчей сыграл, по сути, травмированным. Из них половина — на уколах, да. Плюс операция изначально не требовалась. Воспалилась связка. Во время паузы в чемпионате уехал в Бразилию, лечился, соблюдал все рекомендации. Но не думал, что всё так запущено. Думал, всё пройдёт через пару матчей. Наверное, вы правы — надо было 10—15 дней не играть. Но кто ж знал… Надеюсь, эта травма только закалит меня и сделает сильнее», — приводит слова Фернандо Sport24.