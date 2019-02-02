Фернандо провёл тренировку «Спартака» в общей группе с ограничениями

Московский «Спартак» провёл первую тренировку на сборе команды в турецком городе Белеке, сообщает пресс-служба красно-белых в «Твиттере».

Полузащитник Лукас Фернандо работал в общей группе с ограничениями. Защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Михаил Игнатов занимались с тренером по физической подготовке, но уже завтра, 3 февраля, они вернутся в общую группу.



Защитник Сальваторе Боккетти поэтапно адаптируется к общей группе. Ещё один игрок обороны, Андрей Ещенко, занимался с физиотерапевтом в зале.

Защитник Самуэль Жиго продолжает курс реабилитации, поэтому работал по индивидуальному плану.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.