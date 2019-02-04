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Фернандо: иногда не понимал, почему Каррера не ставит меня в состав

Фото: РИА Новости
Фернандо: иногда не понимал, почему Каррера не ставит меня в состав
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо поделился мнением о бывшем наставнике московского клуба Массимо Каррере.

«Массимо сыграл очень важную роль и в моей жизни, и в жизни «Спартака». Человек принес великому клубу первый за 16 лет титул! Такое невозможно забыть.

Да, в работе не всё было гладко. Лично мне тоже не нравились какие-то моменты. Иногда не понимал, почему не попадаю в состав. Это нормально — оставаться в запасе. Но когда не понимаешь, почему тренер так решил… Очень неприятно. Ну не ставил и не ставил… Я работал дальше и ждал своего шанса. Но, повторюсь, всем ребятам было немножечко грустно, когда Каррера ушел из «Спартака», — приводит слова Фернандо Sport24.

Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста наставника «Спартака» 22 октября 2018 года. За два с половиной года у руля красно-белых итальянец завоевал с командой титул чемпиона России и Суперкубок страны.

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