Маротта опроверг информацию о возможном увольнении Спаллетти

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о нынешнем состоянии команды и отметил работу главного тренера миланской команды Лучано Спаллетти.



«Уверен, мы выберемся из череды неудач. Насмешки фанатов? Это проявление любви, когда дела идут плохо. Все мы, включая игроков, должны понимать тех, кто приходит на стадион. Они хотят видеть, как мы побеждаем. Мы можем улучшить свою игру, это факт. Наша цель состоит в том, чтобы претендовать на Лигу чемпионов. Мы должны верить в себя. Убеждён, Спаллетти сможет нас вытащить из сложившейся ситуации. Место в клубе ему гарантировано», — приводит слова Маротты официальный сайт «Интера».



Миланский «Интер» набрал 40 очков в 22 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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