Спаллетти: смена тренера? Эти вопросы решает руководство, а не я

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура Серии А с «Болоньей» (0:1).

«Мне кажется, что наши игроки меня слушают, делают то, что от них требуется. Но на поле нам нужно движение, без него невозможно играть. Оно даёт преимущество. Также с помощью движения достигается баланс.

Заметно, что нам чего-то не хватает. Другие команды сильнее нас. Смена тренера? Я думаю, что это должно обсуждать руководство. Оно решает, доверяет ли тренеру. Думаю, что мне нет смысла говорить об этом», — цитирует Спаллетти пресс-служба «Интера».

Подопечные Спаллетти занимают третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Интер» опережает на пять очков «Милан», идущий четвёртым, и на шесть очков — «Рому», занимающую пятое место. В 22-м туре «Рома» будет принимать «Милан».

«Болонья» после этой победы набрала 17 очков, клуб занимает 18-е место. Отставание от спасительной 17-й строчки теперь составляет всего одно очко.