«Ювентус» заинтересован в услугах Романьоли

Защитник «Милана» и сборной Италии Алессио Романьоли может продолжить карьеру в другом клубе итальянского чемпионата, сообщает Tuttomercatoweb.



По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Сообщается, что туринцы намерены укрепить линию обороны команды. Действующий контракт Романьоли с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2022 года.



Романьоли перешёл в «Милан» из «Ромы» в 2015 году. В нынешнем сезоне итальянский защитник принял участие в 24 матчах за «Милан» и забил два мяча. «Милан» набрал 36 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Туринский «Ювентус» (60) располагается на 1-м месте в таблице итальянской Серии А.

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