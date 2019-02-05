СМИ: Куэва перейдет в «Сантос»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Перу Кристиан Куэва продолжит карьеру в «Сантосе, сообщает UOL. По информации издания, бразильский клуб предложил за хавбека $ 7 млн, эта сумма устроила россиян. Перевод будет осуществлен четырьмя равными траншами.

В течение 48 часов переход должен быть одобрен «Сан-Паулу», за который ранее выступал Куэва. Клуб получит 10% от суммы трансфера. Игроку был предложен пятилетний контракт.

Куэва перешёл в «Краснодар» минувшим летом из «Сан-Паулу». До этого он успел поиграть за такие клубы, как «Райо Вальекано», «Альянса Лима», и команды из Южной Америки.

На чемпионате мира—2018 сборная Перу с Кристианом в составе заняла третье место в группе с Францией, Данией и Австралией. Игрок выходил на поле во всех трёх матчах команды, но результативными действиями не отметился.