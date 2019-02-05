Скалони — о возвращении Месси в сборную: я не говорил с ним уже какое-то время

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал информацию, согласно которой нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение вернуться в национальную команду и сообщил об этом в разговоре с ним.



«Я не говорил с Месси уже какое-то время. У него матч через пару дней. Посмотрим, сможет ли он сыграть», — цитирует Скалони FourFourTwo со ссылкой на Ole.



Напомним, Месси в последний раз играл за сборную Аргентины на чемпионате мира—2018, на котором его команда дошла до 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону в лице команды Франции со счётом 3:4. После этого форвард приостановил выступления за сборную, сконцентрировавшись на игре за клуб. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины — на его счету 65 голов в 128 матчах.



СМИ: Месси вернётся в сборную Аргентины