СМИ: Месси вернётся в сборную Аргентины

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время с большой вероятностью вернётся к выступлению за сборную Аргентины, сообщает AS со ссылкой на Ole.



По информации источника, 31-летний футболист принял соответствующее решение и уже обсудил свои намерения с главным тренером национальной команды Лионелем Скалони.



Напомним, Месси в последний раз играл за сборную Аргентины на чемпионате мира—2018, на котором его команда дошла до 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону в лице команды Франции со счётом 3:4. После этого форвард приостановил выступления за сборную, сконцентрировавшись на игре за клуб. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины — на его счету 65 голов в 128 матчах.

Месси может вернуться в сборную Аргентины в матче на «Сантьяго Бернабеу»