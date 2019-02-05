«Ростов» поздравил Роналду с днём рождения и сравнил его с Гацканом

«Ростов» иронично поздравил с днём рождения нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. В своём поздравлении клуб сравнил португальского футболиста с капитаном ростовского клуба Александром Гацканом. Роналду отмечает своё 34-летие сегодня, а Гацкану исполнилось 34 года в марте.

«Сегодня исполняется 34 года Криштиану Роналду. Мы, конечно, поздравляем с днём рождения именитого португальца, но в составе нашей команды также выступает игрок, который является ровесником нападающего „Ювентуса“. Давайте сравним достижения обоих футболистов к 34 годам», — говорится в официальном «твиттере» «Ростова».

Футболистов сравнили по 10 различным пунктам, в которых они оказались схожими в трёх. Это возраст, победы над «Баварией» в Лиге чемпионов в составах клубов и капитанские повязки в своих национальных сборных.