Связующий «Белогорья» Порошин: Кокорин и Мамаев заслуживают наказания

Связующий «Белогорья» Роман Порошин прокомментировал ситуацию с пребыванием в СИЗО Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Их поступок определённо неадекватный, и они заслуживают наказания. Но я считаю, что то, что с ними сейчас происходит, для них слишком жёстко. Наверное, это потому, что они футболисты, на них всегда направлен негатив», — цитирует Порошина пресс-служба «Белогорья».

Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста, которое будет рассмотрено 6 февраля.