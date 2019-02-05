Шикунов: Кокорина и Мамаева пора простить, мы же не совсем звери

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал ситуацию с пребыванием в СИЗО Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Мне по-футбольному обидно, что Александр и Павел так долго находятся в СИЗО. Происходило много куда более неприятных историй, но они не вызывали такого резонанса в обществе. Хочется, чтобы всё это закончилось как можно скорее и ребята вернулись на поле. Они люди небедные, пусть заплатят штраф. К тому же, находясь в СИЗО, оба всё хорошо поняли и осознали.

Мы же не совсем звери. Сначала все, конечно, отреагировали жёстко. Даже футбольные люди говорили, что Кокорин и Мамаев попросту обалдели. Но прошло время, и все успокоились. Ситуации бывают разные. Кто из нас не дрался в ресторане, школе или другом месте? Они же никого не убили, ничего не украли. Другое дело, выпили лишнего. На мой взгляд, Кокорина и Мамаева пора простить. Ситуация станет уроком для всех, а не только для футболистов», — цитирует Шикунова «RT на русском».