«Ливерпуль» дозаявил Окслейд-Чемберлена для участия в плей-офф Лиги чемпионов

«Ливерпуль» обновил заявку команды на плей-офф Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте английского клуба.



В списке «Ливерпуля» на следующую стадию турнира появился полузащитник команды Алекс Окслейд-Чемберлен. Напомним, в июле прошлого года стало известно, что хавбек может пропустить весь сезон из-за травмы колена, полученной во время первого полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой». Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не рассчитывает на возвращение Алекса в этом сезоне. Позже стало известно, что восстановление полузащитника проходит быстрее, чем ожидалось.



Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с мюнхенской «Баварией». Первый матч команды проведут 19 февраля в Ливерпуле. Вторая встреча состоится 13 марта в Мюнхене.

Окслейд-Чемберлен в феврале начнёт полноценные тренировки