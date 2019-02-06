Кучаев: Марио Фернандес всегда улыбается!

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, что больше всех из легионеров его впечатляет защитник Марио Фернандес.

«Меня Марио до сих пор впечатляет, хоть уже не легионер. Какими бы тяжёлыми ни были тренировки, получается что-то, не получается, выиграли/проиграли двусторонку – Марио всегда улыбается! Супертрудолюбивый футболист, суперпрофессионал и человек с большой буквы», — рассказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

28-летний Фернандес перешёл в ЦСКА летом 2012 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 10,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх голевых передач.