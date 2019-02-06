«Урал» подпишет однодневный контракт с болельщиком

«Урал» объявил о начале конкурса среди болельщиков «Мистер «Урал», победителю которого клуб вручит краткосрочный контракт.



«Лучший болельщик сможет на один день стать частью нашей команды и по-настоящему почувствовать себя в роли профессионального футболиста. Он сможет лично познакомиться с основным составом «Урала» и тренерским штабом, а также примет участие в тренировке команды.



24 февраля мы не только выберем мистера ФК «Урал», но и разыграем титул «Мини-мистер «Урал». Этот конкурс для наших юных болельщиков клуба в возрасте до 14 лет включительно. «Мини-мистер «Урал» сможет побывать на тренировке команды, пообщаться с игроками, а также провести индивидуальную фотосессию с футболистами!



Приглашаем молодых людей к участию в конкурсе! Заявки принимаются до 20 февраля включительно. На почту promo@fc-ural.ru присылайте короткие видеоролики (не длиннее 1,5 минуты), в которых мы хотим увидеть ваш небольшой рассказ о себе, а также ответы на два вопроса: „Каким у вас был самый запоминающийся поход на матч «Урала»?“ и „О чём вы как футбольный болельщик мечтаете больше всего и почему?“.

Специальное жюри изучит все заявки и 21 февраля определит финалистов конкурса «Мистер «Урал» и «Мини-мистер «Урал»! Они 24-го числа и разыграют почётный титул лучшего болельщика», — говорится на официальном сайте клуба.