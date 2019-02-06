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Гулиев: нет цели вытеснить из состава конкретно Зобнина или Глушакова

Гулиев: нет цели вытеснить из состава конкретно Зобнина или Глушакова
Футбол / РПЛ

22-летний полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев ответил на вопрос, как он относится к пожеланиям бывшего защитника красно-белых Сергея Паршивлюка вытеснить из состава Дениса Глушакова и Романа Зобнина.

«Мне приятно, что Серёга переживает за моё будущее в «Спартаке», хочет, чтобы я постоянно играл. Но в любой команде идёт здоровая конкуренция за место в составе. У меня нет цели вытеснить конкретно Зобнина или Глушакова. Но я, конечно, буду рад проводить на поле как можно больше времени. А как распределять минуты между футболистами – решает Кононов», — цитирует Гулиева «Советский спорт».

9 января «Спартак» и «Ростов» официально объявили о трансфере Гулиева. «Спартак» решил выкупить полузащитника у «Ростова», воспользовавшись опцией обратного выкупа.

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