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Рашфорд планировал покинуть «Манчестер Юнайтед» до увольнения Моуринью

Рашфорд планировал покинуть «Манчестер Юнайтед» до увольнения Моуринью
Футбол / Англия

Нападающий Маркус Рашфорд планировал покинуть «Манчестер Юнайтед» ещё до того, как клуб принял решение уволить Жозе Моуринью с поста главного тренера команды, сообщает The Sun.

Отмечается, что приход в клуб Уле-Гуннара Сульшера повлиял на решение Рашфорда — теперь он настроен продолжить выступления за манкунианцев. Действующий контракт англичанина с «красными дьяволами» действует до лета 2020 года и имеет опцию продления ещё на сезон. Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов увеличить недельный оклад Рашфорда в два раза – до £ 150 тыс. (€ 170 тыс.) с учётом бонусов.

Рашфорд является воспитанником манкунианцев и выступает за клуб с 2016 года. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 9 голов и 6 результативных передач.

«Манчестер Юнайтед» готов увеличить зарплату Рашфорда в два раза
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