Головин признан лучшим игроком 23-го тура французской Лиги 1 по версии Goal.com

Французская версия издания Goal.com признала российского полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим игроком прошедшего в чемпионате Франции 23-го тура.



В победном матче с «Тулузой» (2:1) 22-летний россиянин забил первый гол своей команды, что позволило ему опередить футболистов «Лилля» Николя Пепе и Жонатана Бамба. Четвёртым стал автор победного мяча в ворота «Тулузы» испанец Сеск Фабрегас.



Напомним, ранее Головин вошёл в символическую сборную 23-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe. Стоит отметить, что Александр забил два мяча в последних двух матчах за свой клуб.

Головин забил во второй игре подряд! А «Монако», представьте себе, победил Сеск Фабрегас открыл счёт своим голам за монегасков.

Свой следующий матч «Монако» проведёт 10 февраля, когда в матче 24-го тура чемпионата Франции сыграет с «Монпелье».