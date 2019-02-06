«Ювентус» продал своего полузащитника в «Дженоа» за $ 19 млн

Итальянский полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро перешёл в «Дженоа» на постоянной основе, об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.



Напомним, ранее стало известно об аренде Стураро в генуэзский клуб. За полноценный трансфер «Ювентус» получит $ 19 млн, которые будут выплачены в течение четырех лет.



В сезоне-2017/2018 Стураро выступал на правах аренды за «Спортинг Лиссабон», однако не провёл ни одного матча за португальский клуб из-за травмы. Свой последний официальный матч Стефано провёл в мае 2018 года, проведя 43 минуты на поле в игре 38-го тура Серии А против «Вероны».

По итогам 22 туров чемпионата Италии «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 9 очков. «Дженоа» располагается на 13-м месте.