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«Нант» потребовал от «Кардиффа» £ 15 млн за трансфер Салы

«Нант» потребовал от «Кардиффа» £ 15 млн за трансфер Салы
Футбол / Англия

«Нант» потребовал у «Кардифф Сити» выплату в размере £ 15 млн (около € 17 млн) за трансфер нападающего Эмилиано Салы, самолёт которого был найден на дне Ла-Манша, сообщает BBC.

Ранее в «Кардиффе» сообщили, что не станут выплачивать французскому клубу деньги, пока не получат полных данных расследования дела об исчезновении 28-летнего футболиста.

Напомним, Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт на дне Ла-Манша. На данный момент тело, обнаруженное на борту затонувшего самолёта, не удаётся поднять на поверхность.

Тело, найденное при крушении самолёта Салы, не удаётся вытащить из воды
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