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«Бавария» в дополнительное время одолела «Герту» в Кубке Германии

«Бавария» в дополнительное время одолела «Герту» в Кубке Германии
Футбол / Германия

В матче 1/8 финала Кубка Германии берлинская «Герта» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча состоялась на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась победой гостей в дополнительное время со счётом 3:2.

Победный гол на 98-й минуте овертайма забил форвард «Баварии» Кингсли Коман с передачи Роберта Левандовски. В составе победителей дубль оформил Серж Гнабри. За «Герту» забитыми мячами отметились Максимилиан Миттельштедт и Дейви Зельке. Таким образом, «Бавария» вышла в 1/4 финала Кубка Германии, а столичный клуб завершил выступление в турнире.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, обыгравший в финале мюнхенскую «Баварию» со счётом 3:1.

С турнирной сеткой турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».

Кубок Германии. 1/8 финала
06 февраля 2019, среда. 22:45 МСК
Герта
Берлин
2:3
ДВ
Бавария
Мюнхен
1:0 – Миттельштедт – 3, 1:1 – Гнабри – 7, 1:2 – Гнабри – 49, 2:2 – Зельке – 67, 2:3 – Коман – 98
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