«Бавария» в дополнительное время одолела «Герту» в Кубке Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии берлинская «Герта» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча состоялась на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась победой гостей в дополнительное время со счётом 3:2.

Победный гол на 98-й минуте овертайма забил форвард «Баварии» Кингсли Коман с передачи Роберта Левандовски. В составе победителей дубль оформил Серж Гнабри. За «Герту» забитыми мячами отметились Максимилиан Миттельштедт и Дейви Зельке. Таким образом, «Бавария» вышла в 1/4 финала Кубка Германии, а столичный клуб завершил выступление в турнире.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, обыгравший в финале мюнхенскую «Баварию» со счётом 3:1.

С турнирной сеткой турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».