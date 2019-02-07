Васкес: на мой взгляд, результат матча с «Барселоной» несправедлив

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес прокомментировал результат первого полуфинального матча Кубка Испании с «Барселоной» (1:1). В этой встрече испанец отметился голом.

«На мой взгляд, результат несправедлив. В атаке «Реал» сделал для победы гораздо больше, чем «Барселона». В первом тайме мы простили соперника: у нас были очевидные моменты, но реализовать их не удалось. Ответный матч будет очень трудным, но «Реал» хочет одержать победу на глазах у своих болельщиков», — приводит слова Васкеса Mundo Deportivo.

Ответный матч полуфинала Кубка Испании состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 27 февраля.

«Барселона» является действующим победителем Кубка Испании. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира каталонцы разгромили «Севилью» со счётом 5:0.