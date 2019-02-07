Вице-президент РФС: у нас очень плодотворное сотрудничество с Чеферином

Сегодня в Риме пройдет 43-й конгресс УЕФА, где состоятся выборы президента организации. Голосование будет проведено на безальтернативной основе — действующий глава европейского футбола словенец Александер Чеферин является единственным кандидатом на пост. Его выдвинули все 55 национальных ассоциаций, и выборы по сути имеют формальное значение. В Российском футбольном союзе ранее объявили, что поддержат Чеферина на предстоящий выборах.



«Всем понятно, что Чеферин останется президентом УЕФА на следующий срок. Как человек, который постоянно ведёт работу с этой организацией, могу сказать, что у нас очень плодотворное сотрудничество. С УЕФА у РФС добрые и правильные отношения. Мы участвуем во всех их программах, чего пока не скажешь о ФИФА. Однако надеюсь, что и с международной федерацией футбола наши отношения будут развиваться», — цитируют вице-президента РФС, члена технического комитета УЕФА Сергея Анохина «Известия».

Чеферин — единственный кандидат на пост президента УЕФА