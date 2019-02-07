Рыжиков — о Кокорине и Мамаеве: ужас, что творится в стране, очень жалко парней

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Напомним, накануне футболистам продлили срок ареста до 8 апреля.

«Не знаю, что тут можно комментировать. Ужас, что творится у нас в стране. Очень жалко парней. Надеюсь, что им хватит здоровья и терпения, чтобы всё выдержать. У Кокорина, насколько помню, была очень тяжёлая травма и не менее сложная операция. Так что слова адвоката о его возможной инвалидности — это не шутки и не пафос. Дай бог пацанам сил. И, главное, сил их родителям. Желаю им не падать духом!», — цитирует Рыжикова Sportbox.

Братья Кокорины вместе с Мамаевым и Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября, в результате которых пострадали три человека. Срок меры пресечения всех четверых должен был закончиться 8 февраля. При этом ранее арест молодых людей уже продлевали. Первоначально он был рассчитан до 8 декабря.