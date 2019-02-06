Полоз поддержал Кокорина и Мамаева

Нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Полоз выразил слова поддержки форварду петербургского клуба Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Напомним, сегодня футболистам продлили срок ареста до 8 апреля.



«Я все понимаю — ребята виноваты, но это уже чересчур! Держитесь, парни, мы с вами! Терпения родным и близким», — написал Полоз на странице в «Инстаграме».



Братья Кокорины вместе с Мамаевым и Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября, в результате которых пострадали три человека. Срок меры пресечения всех четверых должен был закончиться 8 февраля. При этом ранее арест молодых людей уже продлевали. Первоначально он был рассчитан до 8 декабря.

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