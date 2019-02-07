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«Бетис» — «Валенсия». 07 февраля. Прямая трансляция
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Бускетс: «Барселона» и «Реал» — лучшие команды Испании и Европы

Бускетс: «Барселона» и «Реал» — лучшие команды Испании и Европы
Футбол / Испания

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился впечатлениями от полуфинального матча Кубка Испании с «Реалом». Первая встреча двухматчевого противостояния, проходившая на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счётом 1:1. Каталонская команда ответила точным ударом Малкома на гол Лукаса Васкеса.

«Ничья является справедливым итогом матча. Это была равная игра, в таких не бывает фаворитов. Мы лучшие команды Испании и Европы», — цитирует Бускетса AS.

Вторую путёвку в финал Кубка Испании разыграют «Бетис» и «Валенсия». Первый полуфинальный матч этих команд состоится сегодня, 7 февраля.

«Барселона» является действующим победителем Кубка Испании. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира каталонцы разгромили «Севилью» со счётом 5:0.

Малком: в ответном матче с «Реалом» надо сыграть интенсивно, чтобы выйти в финал
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