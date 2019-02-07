Малком: в ответном матче с «Реалом» надо сыграть интенсивно, чтобы выйти в финал

Полузащитник «Барселоны» Малком, автор гола в полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом», поделился впечатлениями от игры. Первая встреча двухматчевого противостояния, проходившая на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счётом 1:1.



«Матч с «Реалом» всегда самый важный в сезоне. Сегодня мы играли спокойно и смогли сравнять счёт. Чтобы выйти в финал, в ответном матче нам надо сыграть также интенсивно», – цитирует Малкома Football Espana.

Вторую путёвку в финал Кубка Испании разыграют «Бетис» и «Валенсия». Первый полуфинальный матч этих команд состоится сегодня, 7 февраля.



«Барселона» является действующим победителем Кубка Испании. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира каталонцы разгромили «Севилью» со счётом 5:0.