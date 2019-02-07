Солари: не удивлён прогрессом Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари оценил прогресс нападающего Винисиуса Жуниора, который поучаствовал в голевой атаке в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (1:1).



«Я не удивлён его прогрессом. Я хорошо знаю Винисиуса и его игровой стиль. Здорово, что 18-летний парень развивается таким образом. Конечно, отчасти это заслуга его партнёров, которые поддерживают его и дают играть», — приводит слова Солари Goal.com.



Винисиус перешёл в «Реал» прошлым летом из «Фламенго». В нынешнем сезоне испанской Примеры 18-летний бразилец принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счёт 2 гола. При этом в последних пяти встречах форвард выходил на поле с первых минут.

Солари: «Реал» доволен своей игрой в матче с «Барселоной»