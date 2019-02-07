Жамалетдинов: Слуцкий показывал, что не ценит меня и не любит как человека

Нападающий Тимур Жамалетдинов, который перешёл из московского ЦСКА в «Лех» на правах аренды, рассказал о периоде карьеры в «армейском» клубе.

«Мы с Чаловым оба выделялись, он не был лучше меня. Однако Леонид Слуцкий дал ему реальный шанс в основной команде ЦСКА. Я не совсем понял это. Позже я узнал, что у Чалова был тренер, который имел хорошие отношения со Слуцким. Возможно, это было решающим фактором. Слуцкий на каждом шагу показывал, что он не ценит меня как футболиста и не любит меня как человека», — вспоминает он.



Гончаренко что-то увидел во мне, и я сразу присоединился к первой команде. Во время одной из тренировок он подошёл ко мне и сказал: „Послушай, в атаке много соперников. Ты готов сыграть на другой позиции?“. Я ответил: „Конечно, да“. Гончаренко решил сделать меня левым защитником. На тренировках он поставил меня на эту позицию и продолжал объяснять, как мне улучшить игру. В первом товарищеском матче мы выиграли, а я забил гол. В дальнейшем я помогал в защите партнёрам», — цитирует форварда Przeglad Sportowy.