Дюков: не думаю, что система «осень-весна» продвинула российский футбол вперёд

Кандидат на пост президента Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мыслями о системе проведения сезона Премьер-Лиги, ФНЛ и ПФЛ.



«Останется ли система «осень-весна»? Я не считаю, что переход на новую систему позволил нашему футболу значительно продвинуться вперёд. С другой стороны, нельзя сказать, что это создало очень серьёзные, непреодолимые проблемы. Нужно обсуждать тему, но я не считаю, что окончательное решение должно быть исключительно в компетенции президента РФС. Дискуссия будет очень непростой. Премьер-Лига и ФНЛ вряд ли захотят вернуться к прежней системе. Что касается ПФЛ, то, наверное, там стоит вернуться к формату «весна-осень». Но при этом хотелось бы сохранить спортивный принцип перехода из ПФЛ в ФНЛ. Вопрос в том, как это осуществить, если ПФЛ будет играть в одном формате, а ФНЛ – в другом.



Переход на «осень-весну» забрал у ПФЛ месяц-полтора, когда можно было бы играть в тёплую погоду. Но в любом случае мы должны понимать, что Россия – северная держава. И большинство регионов, за исключением тех, которые граничат с Чёрным морем, имеют отрицательную месячную температуру в течение четырёх-пяти месяцев в году.



В любом случае надо играть в футбол больше, если мы хотим, чтобы наш футбол прогрессировал и был конкурентным. И клубы ПФЛ должны играть не шесть-семь месяцев в году – игровая практика должна быть более продолжительной. Для того чтобы это произошло, одного только перехода на «весну-осень» недостаточно. Нам нужно развивать инфраструктуру, строить манежи, чтобы не зависеть от климата», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Дюков: у нас в футболе всё очень неплохо, другие виды спорта должны завидовать