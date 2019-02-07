Зозуля может перейти в «Хетафе»

Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля может перейти в другой испанский клуб. Как сообщает Elgoldigital, в услугах украинского футболиста заинтересован «Хетафе».



Отмечается, что испанский клуб рассчитывает подписать контракт с Зозулей в статусе свободного агента, так как контракт форварда с «Альбасете» заканчивается уже летом нынешнего года. При этом в случае выхода «Альбасете» в Примеру контракт Зозули автоматически продлевается ещё на один год.



В нынешнем сезоне 29-летний футблист провёл 20 матчей в составе «Альбасете», отличившись семь раз и отдав две результативные передачи.

«Хетафе» после 22 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Испании пятое место, находясь в зоне еврокубков.