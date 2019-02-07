Пике: Рамос должен был получить красную карточку в «эль класико»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал работу арбитра Матеу Лаоса в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом» (1:1).

«В целом арбитр провёл хорошую игру. Серхио Рамос должен был получить красную карточку, но что мы можем поделать?» — приводит слова Пике Daily Mail.

«Барселона» и «Реал» проведут ответный матч 27 февраля. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 23:00 мск.

Сегодня, 7 февраля, пройдёт другая полуфинальная игра Кубка Испании, в которой встретятся «Бетис» и «Валенсия». Матч состоится в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнётся в 23:00 мск.

Посмотреть статистику бомбардиров Кубка Испании можно на «Чемпионате».