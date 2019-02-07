Солари круто работает над ошибками. С ним «Реал» снова конкурент «Барселоне»

Перед первым кубковым полуфиналом главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде много говорил об отсутствии недооценки по отношению к сопернику и лучшем периоде «Реала» в сезоне. При Солари мадридская команда действительно начала прибавлять после Нового года, но главный козырь нынешнего «Реала» — в непредсказуемости его главного тренера.

Солари – уникальный тренер для «сливочных». До прихода аргентинца было сложно поверить, что какой-нибудь специалист без мирового имени может заставить звёздную команду отдать мяч «Бетису». Солари изменил подход и к выбору стартового состава: перед матчем с «Барселоной» сразу по трём позициям было сложно назвать очевидного фаворита на место в основе. При всём уважении к гениальности Месси, «вилка» его появления или отсутствия на поле создаёт меньше трудностей в подготовке к матчу. Солари воспользовался этим и обеспечил достойный результат в гостевой встрече с «Барселоной», своей первой проверке суперклубом.

С приходом Солари «Реал» выигрывает чаще, чем «Барса». Как он это делает Актуально в преддверии сегодняшнего класико.

Работа Солари над ошибками Лопетеги

Солари практически всегда играет от соперника и наверняка уделял максимум внимания первому «класико» в этом сезоне. По сравнению с тем матчем Вальверде поменял только правый фланг, поэтому Солари мог рассчитывать на схожую атакующую модель со стороны каталонцев.

Гуманного Месси держали впятером. Реакция соцсетей на ничью в «класико» Солари – хороший, а Вальверде – плохой.

Так и вышло. Хозяева не отдавали приоритет ни одному из направлений в позиционных атаках и сочетали два основных розыгрыша в зависимости от выбранного фланга. Основная идея атак через левый фланг, сделавший октябрьское «класико» «Барселоне», заключалась в нарушении линии защиты «Реала». Ключевым игроком здесь был Коутиньо, пытавшийся пользоваться плотной опекой со стороны игроков «Реала». Бразилец смещался с края поля ближе к середине и, опускаясь в глубину поля для отыгрыша с партнёрами, должен был освобождать левую полуфланговую зону для рывка Альбы. Расчёт на быстроту действий и то, что игроки «Реала» не успеют разобраться с передачей опеки.

Солари предсказуемо выпустил в пару к Карвахалю универсального Васкеса и приставил его к Альбе. В зависимости от билд-апа «Барселоны» и изменений структуры прессингующего пятиугольника «Реала» позиционная оборона гостей напоминала схему 4-1-3-2 (4-1-2-3, если Винисиус начинал прессинговать выше) с Модричем в первой линии прессинга и выбрасывающимся между линиями Карвахалем или 5-3-2 (5-2-3) с Васкесом в роли пятого защитника в линию.

Несмотря на несколько ошибок, Карвахаль и Васкес провели топовый матч и справились со своей задачей. Да, хозяева создали несколько опасных моментов с левого фланга, но первопричиной выходов Альбы или Суареса на ударные позиции становились смены владения или быстрые переводы мяча на левый фланг в темповой атаке. Так был забит гол Малкома, в котором важную роль сыграл Суарес. Уругваец остался с Вараном в центральной зоне и тем самым лишил «Реал» лишнего игрока в оборонительной пятёрке — до этого эпизода мадридцы всегда обеспечивали подстраховку Васкесу и Карвахалю.

Самый противоречивый игрок «Реала»

На карте средних позиций игроков по итогам матча Марсело расположился ниже Крооса, Модрича и даже центральной линии поля. Учитывая сумасшедшие 44 процента проведённых атак левым флангом и склонность Марсело забивать на оборону и помогать партнёрам впереди, такое расположение бразильца удивительно. Постарался Винисиус. Жуниор заставил помолодеть своего партнёра по левому флангу лет на пять – так много защитник «Реала» не подчищал в обороне даже за Роналду.

«Реал» опять ужасен. Солари ничего не изменит Победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира проиграл дома «Реалу Сосьедад» при кошмарной игре и странном судействе.

Ориентация на мяч Жуниора и его интенсивные включения в прессинг создали бразильцу несколько опасных и им же загубленных моментов, но потенциально могли очень больно ударить по левому флангу обороны «Реала». Винисиус регулярно смещался в середину и оставлял Марсело в одиночестве против Малкома и Семеду. Когда же Жуниор играл персонально по правому защитнику «Барселоны» (как и должен был), полузащитник совсем не контролировал спину и отпускал Семеду по флангу, заставляя включаться в его зону и фолить либо Льоренте, либо Рамоса. В отличие от темповых атак через Альбы, «Барса» разыгрывала слабость левого фланга «Реала» позиционно. «Реал» маскировал проблемный левый фланг обороны активным прессингом в центральной зоне и прежде всего за счёт Модрича старался не давать пространство для передачи Артуру и Бускетсу, но ошибки Винисиуса всё равно давали о себе знать

За ошибки в позиционной обороне Винисиус более чем отбился игрой на чужой половине поля. С мячом «Реал» практически полностью игнорировал центральную зону и продвигал мяч вперёд за счёт создания фланговых четырёхугольников (Модрич-Васкес-Карвахаль-Льоренте слева и Кроос-Бензема-Жуниор-Марсело справа) в средней трети – так легче создать численное большинство на узком пространстве, потому что в них не задействуются центральные защитники соперника и нападающий. При этом Льоренте и Кроос располагались в зонах ближе к центральной. Как правило, через них шёл быстрый перевод мяча на противоположный левый фланг, в котором «Реал» рассчитывал ускорять темп атаки за счёт Винисиуса.

На молодого полузащитника делалась основная ставка мадридской команды, но большинство атак обязательно проходили через Карима Бензема. Француз исполнял схожую с Коутиньо роль – смещался в полуфланг, уводил за собой Пике и тем самым лишал подстраховки Семеду, если мяч пойдёт ему за спину под забегание скоростного Жуниора. Почти половину атак «Реал» провёл левым флангом, большинство из них были темповыми с намеренным созданием изоляций для Жуниора.

Результат – восемь попыток обводок, три удара по воротам и три передачи в штрафную на партнёров, одна из которых стала предголевой. Пока что молодой бразилец суетится на ударных позициях, часто принимает неверные решения, заставляет партнёров исправлять допускаемые ошибки, но его польза атаке «Реала» превышают все недостатки.

Кратко о том, что ещё важно

— Изменение характера игры после первых десяти минут второго тайма логично. Солари осторожно подошёл к обороне своих ворот, но справедливо решил не отдавать «Барсе» центр поля. «Реал» с первых минут навязал хозяевам высокий персонально ориентированный прессинг на чужой половине поля, вынуждая «Барселону» чаще пользоваться вертикальными забросами и игнорировать собственную линию полузащиты. Солари рисковал, допуская ситуацию численного равенства своих защитников против игроков группы атаки «Барсы». Несколько раз «Реал» чуть не поплатился за это пропущенным голом, когда подбор забирал игрок соперника, но как минимум на час тройка Артур-Бускетс-Ракитич была выключена.

Показательный момент – одна из редких опасных атак «Барселоны» в первом тайме началась с того, как давление Модрича не поддержала вторая линия прессинга и дала развернуться с мячом Артуру. После перерыва «Реал» сел ниже и включался в давление только при розыгрышах ударов от ворот – обеспечивать такой интенсивный прессинг на протяжении всего матча очень сложно, тем более для находящемуся не в лучших кондициях «Реалу».

— Немного об опорниках «Реала» и Месси. При Солари Льоренте набирается уверенности и становится всё более важным игроком для мадридской команды. В игре с «Барсой» опорник действовал по всей ширине поля и, без мяча располагаясь во второй линии обороны, успевал реагировать на открывания между линиями, опускаться ниже и включаться в отбор мяча.

Каземиро снова тащит «Реал». А отставание от «Барсы» — меньше, чем год назад Так «Реал» должен был играть при Лопетеги.

Таким образом, мадридцы допускали разрывы, но за счёт интенсивности движения и наличия одного страхующего игрока в линии защиты (Карвахаль или кто-то из центральных защитников) быстро создавали в зонах между линиями ситуации численного большинства. За это во многом стоит благодарить Льоренте.

Замена Льоренте по позиции на Касемиро – ответ Солари на выход Месси. С Касемиро «Реал» перестроился на 4-1-4-1, в которых Васкес продолжал персонально опекать Альбу, а Касемиро занялся Месси. Кроме одной ошибки бразильца, после которой Месси заработал опасный штрафной, Касемиро больше ничего не дал сделать аргентинцу. Посмотрим, как будут сдерживать капитана «Барселоны» на протяжении всего матча в ответной встрече.

В материале использованы данные InStat