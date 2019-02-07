Кучаев перенёс операцию в связи с повреждением мениска

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прооперирован в связи с травмой мениска, сообщает официальный сайт клуба.

Оперативное вмешательство было сделано в Германии и прошло успешно. Сроки возвращения игрока в общую группу будут определены позднее.

Напомним, в мае прошлого года Кучаев получил тяжёлую травму — разрыв крестообразных связок колена и вернулся в строй только в ноябре.

20-летний Кучаев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне принял участие в трёх матчах чемпионата России (0 — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 81 минуту, не отметившись результативными действиями. Также на счету хавбека два матча в Лиге чемпионов. Контракт Кучаева с ЦСКА действует до лета 2020 года.