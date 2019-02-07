Де Лигт не является приоритетной трансферной целью «Барселоны»

«Барселона» не считает защитника «Аякса» Матейса де Лигта приоритетной трансферной целью летом 2019 года. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По данным источника, летом каталонский клуб планирует продлить контракт с защитником Жорди Альбой и приобрести ему дублёра, а также купить центрального нападающего, который станет преемником Луиса Суареса.

Напомним, «Барселона» ранее согласовала переход полузащитника «Аякса» Френки де Йонга, который состоится следующим летом. Стоимость перехода составила € 75 млн. Ещё € 11 млн «Аякс» может получить в качестве бонусов в зависимости от успешности выступлений игрока.

Ранее сообщалось, что 19-летним де Лигтом интересуются «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». Впрочем, сам игрок хотел бы играть за «Барселону».