Джан: хочу выиграть Лигу чемпионов вместе с Роналду

Немецкий полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан сообщил, что его целью в нынешнем сезоне является победа в Лиге чемпионов.

«В прошлом сезоне я проиграл финал Лиги чемпионов в матче, в котором против нас играл Роналду. В этом году я хочу выиграть трофей вместе с ним.



Нам будет очень сложно в матчах с «Атлетико», являющимся одной из лучших команд, которые мы могли получить при жеребьёвке. Это жёсткая команда, которая очень хорошо защищается, с ними сложно играть, но мы „Ювентус“, должны верить в себя и пытаться победить.



Говорят, что мы уже чемпионы Италии. У „Ювентуса“ есть шанс выиграть свое восьмое скудетто подряд, но это всегда трудно сделать», — приводит слова Джана Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне Джан выступал за «Ливерпуль», который в финале Лиги чемпионов уступил «Реалу» (1:3).