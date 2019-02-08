Гол Черышева помог «Валенсии» избежать поражения в кубковом матче с «Бетисом»

В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Бетис» сыграл вничью с «Валенсией» — 2:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Обслуживал матч арбитр Карлос Дель Серро Гранде.

Счёт был открыт перед самым свистком на перерыв, отличился Лоренсо Морон, которому ассистировал Сидней. В начале второго тайма преимущество севильцев увеличил Хоакин Санчес. На 70-й минуте разрыв в счёте сократил российский полузащитник Денис Черышев с передачи Кевина Гамейро.

В компенсированное время «Валенсию» спас от поражения гол Гамейро с паса Родриго.

Ответный матч состоится 28 февраля в Валенсии на стадионе «Месталья».

В нынешнем сезоне 28-летний Черышев принял участие в 16 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.