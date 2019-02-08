Джано: если бы не статус легионера, в Спартаке» было бы не 130, а 250 матчей

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», предположил, как на его карьере отразился статус легионера.

«Понимаю, что дурную вещь со мной сыграл статус легионера. Если бы не он, то в «Спартаке» у меня было бы не 130, а 250 матчей. И ведь предлагали ещё в 16 сделать русский паспорт, но не хотелось никого обманывать и менять родину ради выгоды. Я жил в Грузии, играл за все сборные и просто люблю свою страну. Так что другие варианты не рассматривались. Было бы классно, конечно, если бы лимит не распространялся на СНГ, но в нынешней обстановке это, наверное, невозможно. Люди в Грузии стремятся в Европу. Учиться, работать, играть – сейчас туда можно уехать без виз.

Впрочем, на позиции атакующего полузащитника среди русских игроков всегда была большая конкуренция, а вот форвардов высокого класса, например, было мало. Сейчас Артём Дзюба, есть Фёдор Смолов — и всё. Ещё Ари забыл — он ведь теперь тоже россиянин. А вот Чалов – пока загадка. Нападающие либо высокие и мощные, как Лукаку или Павлюченко, либо ставят корпус и разворачивают, как Агуэро или Вагнер Лав. Возможно, поэтому Черчесов и вызывает в сборную Ари. Но в ЦСКА Чалов, надо признать, творит», — сказал Ананидзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.