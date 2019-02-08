Джано: когда жаловался на боли в голеностопе, врачи обвиняли в симуляции

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, на правах аренды выступающий за «Крылья Советов», рассказал о случаях проявления недоверия со стороны врачей.



«Разговоры, что Джано хрустальный, ещё хуже. В «Ростове» и сборной Грузии я же по 90 минут как-то играл, пользу приносил, не ломался. А в «Спартаке», значит, был не готов?! Понимаю, что многие проблемы как раз были из-за того, что мне не давали прочувствовать ритм. Когда тебя выпускают на одну игру, а потом сажают на пять – такого ни один не выдержит, нельзя с футболистом так поступать. Я ещё раз скажу, что люблю «Спартак», но в этом плане для меня был просто капец.



Были и совсем ужасные случаи, как с травмой голеностопа. У меня болит, играть не могу, а на МРТ всё чисто. И в Москве в клиники ездили, и в Италии – ничего. Врачи обвинять начали: «Ты – симулянт, не хочешь играть». «В смысле не хочу играть? Почему? Мне правда больно»! В итоге поехали к профессору Араве в Финляндию. Он приложил два пальца к стопе и сказал: «Завтра операция». Оказалось, что порваны оба сухожилия, много времени потеряли. Врача после этого случая, кстати, уволили», — рассказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

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