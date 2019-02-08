Вместимость стадиона «Краснодара» превысила 35 тыс. мест

Во время зимнего перерыва сезона-2018/19 проведена реконструкция трибун на стадионе «Краснодара». Как сообщает официальный сайт „быков“, уплотнение зоны СМИ позволило установить дополнительные кресла для болельщиков в центральных секторах. Благодаря этому на стадионе «Краснодара» прибавилось 709 мест для зрителей.



Общая вместимость стадиона впервые преодолела отметку в 35 тыс. зрительских мест – теперь наблюдать за игрой одновременно смогут 35 059 любителей футбола и преданных поклонников клуба.

«Краснодар» начнёт весеннюю часть нынешнего сезона 14 февраля, когда примет на своём поле немецкий «Байер» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. После 17 туров «быки» занимают второе место в таблице РПЛ.