«Зенит» — «Сарпсборг 08»: Ракицкий и Барриос начнут встречу в стартовом составе

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком определился с составом на товарищеский матч с норвежским клубом «Сарпсборг 08». С первых минут встречу начнут новички питерского клуба Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос.

Вратарь: Лунёв.

Защитники: Набиуллин, Ракицкий, Иванович (капитан), Смольников.

Хавбеки: Маркизио, Барриос, Мусаев, Мак.

Форварды: Дриусси, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Анюков, Маммана, Нету, Жирков, Краневиттер, Оздоев, Эрнани, Ригони, Воробьёв, Заболотный.

Матч «Зенит» — «Сарпсборг 08» состоится сегодня, 8 февраля. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

«Зенит», набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах подопечные Семака одержали 11 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.