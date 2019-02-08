Полузащитник «Лестера» Олбрайтон может пропустить остаток сезона из-за травмы

Полузащитник «Лестер Сити» Марк Олбрайтон, получивший травму на тренировке, может пропустить остаток сезона, сообщил главный тренер «лис» Клод Пюэль.

«У Олбрайтона серьёзная травма подколенного сухожилия. Это плохая новость для нашей команды. Думаю, что Олбрайтон в нынешнем сезоне больше не сыграет.

Марк даёт команде бойцовский дух, агрессию. Теперь нам придётся искать баланс без него. Конечно, это плохо для команды, но зато шанс получит кто-то другой. Олбрайтону теперь предстоит перенести операцию.

Тилеманс? Я ещё не принял решения по поводу состава на следующую игру. Тилеманс здорово работал на тренировках, посмотрим, каким будет состав», — цитирует Пюэля пресс-служба «Лестера».

Свой следующий матч «Лестер» проведёт 10 февраля. Соперником «лис» станет «Тоттенхэм Хотспур».