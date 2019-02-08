Сульшер: надеюсь, игроки «МЮ» верят, что смогут выиграть АПЛ в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал об отношении к наставнику «Фулхэма» Клаудио Раньери, который выигрывал с «Лестер Сити» чемпионат Англии. Сульшер также выразил надежду, что в следующем сезоне «МЮ» будет бороться за чемпионство.

«То, что Раньери проделал с «Лестером», показывает его тренерский уровень. Он является одним из тех, на кого я равнялся и сильно уважал. Его фирменной стороной всегда была контратакующая игра. И именно это нам будет противопоставлять «Фулхэм».

Надеюсь, игроки «Манчестер Юнайтед» верят, что они смогут выиграть чемпионат в следующем сезоне. Уверенность в собственных силах очень важна. Чтобы стать чемпионом, нужно показывать свой уровень в каждой игре», — приводит слова Сульшера «твиттер» «Манчестер Юнайтед».

9 февраля в матче 26-го тура АПЛ «Фулхэм» будет принимать «Манчестер Юнайтед».