Гвардиола: прекрасно понимаю, чего хочет достичь Сарри с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал наставника «Челси» Маурицио Сарри, которого в Англии подвергли критике после серии неудачных матчей. По мнению Гвардиолы, «Челси» проводит великолепный сезон под руководством Сарри. «Манчестер Сити» будет принимать «Челси» в 26-м туре АПЛ. Матч состоится в воскресенье, 10 февраля.

«Как наблюдатель и тренер, я пытаюсь понять, что наставник команды пытается сделать. Я вижу игру «Челси» и понимаю, чего от футболистов хочет тренер. Я вижу, как они добиваются этого.

«Челси» обладает великолепным составом. На скамейке у них находятся топовые игроки, лучшие в мире нападающие, полузащитники, опытные защитники и отличный вратарь. Они прекрасно знают, чего они хотят. Матч с «Челси» для нас станет настоящим финалом», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.