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Зуев: пока тяжеловато под нагрузками, но свежесть придёт

Зуев: пока тяжеловато под нагрузками, но свежесть придёт
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев прокомментировал результат товарищеского матча со шведским клубом «Эстерсунд». Встреча состоялась в испанском городе Марбелья и завершилась поражением российской команды со счётом 2:4.

«Играли неплохо, я считаю. Единственное, пропустили в концовке со стандартного положения. Повнимательнее надо относиться к стандартам, будем работать.

Под нагрузками немного тяжеловато, но сейчас они будут уменьшаться, я думаю. Тогда придёт свежесть. В каждом матче хочется выигрывать, но пока не всё удаётся. Время есть, надо исправлять ошибки. Плюс состав меняется, тоже тяжеловато входить в игру. Главный тренер рассказывает, чего он хочет, а ребята стараются выполнять», — сказал Зуев в интервью клубной пресс-службе.

«Ростов» проиграл шведскому «Эстерсунду» в товарищеском матче
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