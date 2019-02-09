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Букмекеры предложили повышенные коэффициенты на матч «Атлетико» — «Реал»

Букмекеры предложили повышенные коэффициенты на матч «Атлетико» — «Реал»
Футбол / Испания

Сегодня состоится мадридское дерби – матч между «Атлетико» и «Реалом» пройдёт на «Ванда Метрополитано». Начало запланировано на 18:15 мск.

Букмекеры предложили повышенные коэффициенты на матч. Так, в компании bwin на улучшенных для игроков условиях доступны суперкоэффициенты. Букмекер предлагает сделать ставку на то, что «Атлетико» победит и обе команды забьют. Сделать ставку можно по повышенному коэффициенту 5.00.

Также можно поставить на то, что гол сможет забить Серхио Рамос, — подобное предложение оценено по коэффициенту 4.25.

Стоит отметить, что у компании действует страховка для новых клиентов в рамках специальной акции. Компания вернёт проигрыш по первой ставке, если она проиграет.

После 22 туров чемпионата Испании «сливочные» отстают от команды Диего Симеоне всего на 2 очка, и в случае победы они могут выйти на второе место.

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